وفقاً لـ "رويترز".. رئيسا الاستخبارات التركية والسورية يعقدان عدّة اجتماعات في دمشق تمهيداً للقاء وزيري خارجية البلدين
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جرينتش+2 08:21
نقل 3 أُسر مجاورة للمبنى المنهار باللويبدة إلى مسكن آخر
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