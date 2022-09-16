نقل 3 أُسر مجاورة للمبنى المنهار باللويبدة إلى مسكن آخر

أعلنت مديرية الأمن العام، فجر اليوم الجمعة، عن نقل 3 أُسر من السكان المحيطين للمبنى المنهار في اللويبدة احترازياً إلى مسكن آخر ولحين انتهاء أعمال الإنقاذ في المكان.

وقالت المديرية في بيان صحفي، إن عملية نقل الأسر نفذت بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.

وأكدت المديرية أن فرق الإنقاذ ما زالت تواصل أعمالها بكامل قواها للوصول للمحاصرين كافة.

وقالت مراسلة قناة “المملكة”، امس الخميس، إنّ أسرة ناجية عقب انهيار بناية سكنية في منطقة اللويبدة في العاصمة عمّان، تسلمت منزلا مؤقتا من وزارة التنمية الاجتماعية.

وأضافت المراسلة أن وزارة التنمية الاجتماعية عملت على تأمين الأسرة بالمستلزمات كافة التي تحتاجها خلال فترة مكوثها في المنزل.

وأوعز رئيس الوزراء بشر الخصاونة، لوزيري التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، والداخلية مازن الفراية، للتنسيق لتلبية احتياجات الأسر المتضررة، من انهيار بناية سكنية في منطقة اللويبدة وسط العاصمة عمّان.