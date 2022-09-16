ما أعدل السماء.. إردوغان الذي بذل كل الجهود لإسقاط الأسد "يتمنى" لقاءه في سمرقند لو انه استطاع الحضور الى هناك
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جرينتش+2 07:32
ما أعدل السماء.. إردوغان الذي بذل كل الجهود لإسقاط الأسد “يتمنى” لقاءه في سمرقند لو انه استطاع الحضور الى هناك
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