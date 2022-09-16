رئيس الوزراء ينعى وزير الإعلام الأسبق سمير مطاوع

عمان 16 أيلول (بترا) – نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وزير الدولة لشؤون الإعلام الأسبق الدكتور سمير مطاوع الذي أنتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة.

وأكد رئيس الوزراء، أن الوطن يفقد اليوم قامة وطنية وإعلامية قدمت لوطنها الكثير، مستذكرا الخدمات الجليلة التي قدمها الدكتور مطاوع في جميع المواقع التي شغلها.

وشغل المرحوم الدكتور مطاوع، منصب وزير دولة لشؤون الإعلام عامي 1997- 1998 وعضوا في مجلس الأعيان ومستشارا في الديوان الملكي الهاشمي وسفيرا للأردن في هولندا.

وعمل المرحوم مطاوع في العديد من الصحف ومحطات التلفزة والإذاعات المحلية والدولية.

وتقدم رئيس الوزراء بأصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسرة الفقيد وذويه.

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