ما أعدل السماء.. إردوغان الذي بذل كل الجهود لإسقاط الأسد "يتمنى" لقاءه في سمرقند لو انه استطاع الحضور الى هناك
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جرينتش+2 11:54
بعد 10 سنوات من المقاطعة.. لهذه الاسباب قررت حركة “حماس” إعادة علاقاتها مع سوريا؟
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