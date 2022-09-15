جهاز متطور حدد مكان الطفلة “ملاك” الناجية بعمارة اللويبدة

اعلن أحد مرتبات فريق البحث والانقاذ، العامل في عمارة اللويبدة المنكوبة، إنه قد تم تحديد مكان تواجد الطفلة الناجية “ملاك”، أمس الاربعاء، باستخدام جهاز متطور للكشف عن ناجين في مثل هذه الحالات.

وأوضح أن الجهاز يكشف قطرا معينا تحت الانقاض، من خلال درجة حرارة الجسم، أو من خلال ذبذبات الصوت، قائلا: “الجهاز يكشف صوت النفس”.

ولفت إلى أن الجهاز ما زال مستخدما خلال العملية منذ انهيار العمارة، مشيرًا إلى أنه يتم استخدامه الان في مواقع اخرى، ولكنه لم يكشف حتى الان عن أية حرارة او ذبذبات أصوات.

ونوه إلى أنه يتم الان ايضا استخدم الكلاب المدربة للبحث عن ناجين، حيث يقوم الكلب المدرب بتحريك ذيله في حال شعر من خلال حواسه بوجود أي ناج.