تمهيداً لزيارة هنية لدمشق.. حماس تؤكد، في بيان إستثنائي، مُضيّها قُدماً بتطوير العلاقة مع سوريا وترفض أي مساس بها
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جرينتش+2 04:46
جنون المناخ.. جفاف في بلاد الامطار والثلوج، وفيضانات في دول القحط والعطش والشمس المحرقة
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