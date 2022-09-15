تمهيداً لزيارة هنية لدمشق.. حماس تؤكد، في بيان إستثنائي، مُضيّها قُدماً بتطوير العلاقة مع سوريا وترفض أي مساس بها
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وفقاً لـ “واشنطن بوست”.. ترامب يثير إستهجان الملك عبد الله الثاني حين اقترح عليه تولي السيطرة على الضفة الغربية
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