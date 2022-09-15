وفقاً لـ “واشنطن بوست”.. ترامب يثير إستهجان الملك عبد الله الثاني حين اقترح عليه تولي السيطرة على الضفة الغربية

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، الليلة الماضية، أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد طرح في يناير/ كانون ثاني 2018، على العاهل الأردني عبدالله الثاني، تولي السيطرة على الضفة الغربية.

وبحسب الصحيفة الأميركية، فإنه كشف عن ذلك في كتاب سيصدر قريبًا لصحفيين أميركيين حول فترة قيادة ترامب للولايات المتحدة.

ووفقًا للصحيفة، فإن هذا الاقتراح يتجاوز صلاحيات ترامب لأنه لم يكن لديه السلطة على ذلك، خاصة وأن الضفة الغربية تقبع تحت السيطرة الإسرائيلية.

وكما جاء في الكتاب الذي لم ينشر بعد، فإن العاهل الأردني رد على المقترح غير المعتاد في محادثة مع صديق أميركي، إنه اعتقد للوهلة الأولى أنه أصيب بنوبة قلبية حين وضع ترامب العرض أمامه، وقال عبدالله الثاني: “لم استطع التنفس حينها، وشعرت بالألم”، في حين أن ترامب بقي صامتًا.

وهذا ليس أول تسريب من الكتاب الأميركي، حيث أشارت شبكة سي إن إن الأميركية الى أن كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين في الولايات المتحدة كانوا يخشون أن يهاجم ترامب، إيران، ويجر بلاده إلى حرب نووية مع كوريا الشمالية.

كما يكشف الكتاب أن مسؤولًا في إدارة ترامب طلب منه في حال خسر الانتخابات عام 2020، أن يعمل للإضرار بالبرنامج النووي الإيراني، وأنه خلال حفل كوكتيل أقامه في خريف 2020 في مارالاغو، أخبر ترامب ضيوفه أنه مضطر للمغادرة مبكرًا إلى واشنطن خوفًا من اغتياله من قبل الإيرانيين انتقامًا لمقتل قاسم سليماني.