اندهاش زوجة هاني شاكر من قبلات معجبة به في سوريا/ فيديو

تعرض الفنان المصري هاني شاكر، اليوم الخميس، لموقف محرج أمام زوجته نهلة توفيق التي ترافقه إلى سوريا، حيث يحيي حفلين غنائيين الليلة الحميس وغدا الجمعة في دار أوبر دمشق.

وقد ظهرت على وجه زوجته حالة من الدهشة حين قال الجمهور لاحدى الفتيات التي سارعت الى تقبيله: ” زوجته موجودة”، ولكنها ردت عليهم قائلة: «سيبوها سيبوها».

ونشرت بوسي شلبي فيديو يظهر قيام احدى المعجبات باحتضان هاني وتقبيله أمام زوجته، فقال هاني لها ممازحا: “بتعملي إيه”.

بوسي ردّت خلال الفيديو بالقول للمعجبة الولهانة: “كفاية كده يا ميادة.. يا ميادة عيب كده مراته واقفة، البوس ممنوع يا ميادة..هنجيب المأذون”، إلا أن المعجبة التي اسمها ميادة استمرت في احتضان هاني.

وقد علق هاني شاكر على زيارته إلى سوريا بالقول: «أشعر بسعادة كبيرة وشرف كبير لي، ووسام على صدري أني أتواجد في سوريا، أنا باعتبر أن النهار دة في بداية فنية جديدة لي، من كتر حب شعب سوريا ليا».

وكان من المفترض أن يحيي هاني شاكر حفلا واحدا في سوريا اليوم، ولكن نظرًا للاقبال الجماهيري الضخم لشراء تذاكر الحفل امير الغناء العربي في دار اوبرا دمشق فقد تقرر اقامة حفل اخر غدا الجمعة،