ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم الخميس وغدا وبعده

يطرأ ارتفاع طفيف على الحرارة اليوم الخميس، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الجمعة، بكتلة هوائية حارة نسبياً، مصحوبة برياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، لذا يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلاتها العامة بقليل، وتسود أجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

ويوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

فيما يطرأ يوم الأحد انخفاض طفيف على الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، تتحول أحياناً إلى شمالية شرقية في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 – 19 درجة مئوية، غرب عمان 28 – 17، المرتفعات الشمالية 27 – 15، مرتفعات الشراه 26 – 14، مناطق البادية 35 – 18، مناطق السهول 30 – 20، الأغوار الشمالية 37 – 24، الأغوار الجنوبية 39 – 27، البحر الميت 38 – 25، وفي خليج العقبة 38 – 26 درجة مئوية.

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