تمهيداً لزيارة هنية لدمشق.. حماس تؤكد، في بيان إستثنائي، مُضيّها قُدماً بتطوير العلاقة مع سوريا وترفض أي مساس بها
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إصابة مستوطن في عملية إطلاق نار مساء اليوم الخميس جنوب الخليل وانسحاب المنفذ/ فيديو
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