إصابة مستوطن في عملية إطلاق نار مساء اليوم الخميس جنوب الخليل وانسحاب المنفذ/ فيديو

أصيب مستوطن، مساء اليوم الخميس، جراء إطلاق النار عليه من قبل شاب فلسطيني قرب مستوطنة كرمئيل شرق بلدة يطا جنوب الخليل.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن المستوطن (20 عامًا)، من المدرسة الدينية في المستوطنة، أصيب بجروح متوسطة في يده وصدره، ونقل للعلاج في مستشفى سوروكا.

وأشارت إلى أن المنفذ أطلق النار على المدرسة الدينية قرب سياج المستوطنة، ثم أطلق النار على مركبة على بعد كيلو ونصف متر، ثم فر من المكان دون أن يعتقل.

ويشتبه أن المنفذ أطلق النار من فوق السياج، كما أنه أطلق النار لدى انسحابه تجاه قوة عسكرية شمال المستوطنة ذاتها.

#فيديو | حالة من الذعر والرعب في صفوف المستوطنين في مستوطنة "كرمئيل" بعد عملية إطلاق النار. pic.twitter.com/B1S9azCsD6 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 15, 2022