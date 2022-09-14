ناهد فريد شوقي تُحقّر محمد رمضان: أفلامك أفسدت الذوق والأخلاق

حالة من الغضب سيطرت على المنتجة ناهد فريد شوقي، بسبب تصريحات الفنان المصري محمد رمضان عن والدها الراحل فريد شوقي، توذلك حين قارن محمد رمضان نفسه بالفنان فريد شوقي وبين فيلمه “حميدو” وفيلم “عبده موته”.

وقال رمضان في تصريحاته : “أول عمل لفريد شوقي كان حميدو، وكان تاجر في المواد المخدرة، وكان بيقوم بعمل الفاحشة مع فنانة خلال الدور وبعد حملها يقتلها، فيلم حميدو أصعب من فيلم عبده موتة فهناك نجوم كبار قدمت أشياء أصعب من عبده موتة”.

وقد شن الكثير من المتابعين هجوما حادا على رمضان بسبب المقارنة، ومنهم المنتجة ناهد فريد شوقي التي صرحت إنه لا يصح لرمضان أن يقارن نفسه بوالدها الراحل.

وقالت ناهد فريد شوقي، في رسالتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام: “منتهى الجرأة من محمد رمضان التصدي للمقارنة بين فيلم حميدو الذي مازال في ذهن الجماهير على الرغْم من مرور ٧٠ عامًا وبين عبده موتة الذي ينتهي في ذهن الجمهور بمجرد عرضه”.

وأكملت هجومها على الفنان المصري وقالت: “انصحك يا رمضان لا تتعرض وتقارن بين أفلام والدي الفنان العظيم التي خدمت المجتمع وغيرت القوانين وبين أفلامك التي أدت إلى فساد الأخلاق والذوق وادت إلى جراءة القتل في الشوارع”.

وجاءت أغلب التعليقات تؤيد ما قالته ناهد فريد شوقي، ومن ضمن التعليقات: ” الله يرحم فريد شوقي فرق بين السما والارض”.

وقال آخر: “فريد شوقي محبوب الجماهير ونجم نجوم التمثيل من بدايه فن التمثيل لحد الان ومازال متربع على القمه حتى بعد رحيله ب ٢٤ سنه لم يأتي احد وياخد مكانه الله يرحمه الاسطوره فريد شوقي”.

وقال آخر: “من غير تعليق لا مقارنة بين الملك رحمه الله وبين عبد الماسون مدمر اخلاق شباب المغرور نامبر نيلة،، تحية من المغرب”،