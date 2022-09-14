ارتفاع الوفيات إلى 9 بعد انتشال 4 وفيات خلال عمليات البحث اليوم الاربعاء بين أنقاض العمارة المنهارة في منطقة اللويبدة
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جرينتش+2 11:36
مدعي عام عمان يقرر توقيف 3 أشخاص بقضية انهيار مبنى اللويبدة
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