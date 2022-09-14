“عزل” رئيس الوزراء جراء اصابته بفيروس كورونا اليوم الاربعاء

عمان 14 أيلول (بترا)- أظهر فحصان سريعان أجراهما رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، عصر اليوم الأربعاء، إصابته بفيروس كورونا.

كما أجرى رئيس الوزراء، قبل قليل الفحص المعتمد (بي سي آر) للتأكد من حقيقة الإصابة.

وسيلتزم رئيس الوزراء، من باب الاحتياط، بإجراءات العزل المنزلي، ضمن البروتوكول المعمول به، لحين ظهور النتائج النهائية.

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