ارتفاع الوفيات إلى 9 بعد انتشال 4 وفيات خلال عمليات البحث اليوم الاربعاء بين أنقاض العمارة المنهارة في منطقة اللويبدة
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جرينتش+2 11:35
حزب الحركة القومية يبارك عملية حاجز الجلمة البطولية
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