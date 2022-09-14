حزب الحركة القومية يبارك عملية حاجز الجلمة البطولية

في تصريح صحفي صادر عنه، اليوم الاربعاء، بارك حزب الحركة القومية لجماهير الأمة العربية العملية البطولية التي نفذها المقــاومون على حاجز جلمة والتي أسفرت عن قتل ضابط صهيوني وارتقاء الشهيــدين عبد الرحمن وأحمد عابد،

وقال الحزب في البيان: قد مثلت عملية حاجز ” الجلمة” التي نفذت صباح اليوم الأربعاء الموافق 14/09/2022 شمال شرق جنين تطوراً جديداً ونوعياً في أساليب المقــاومة في الضفة الغربية، إذ تميزت بالدقة والتخطيط وطبيعة الهدف واختيار المكان، مما مثل ضربة جديدة ونوعية للمنظومة الأمنية الصهيونية، وهي تؤكد فشل كل محاولات العدو الصهيوني لوأد المــقاومة عبر سياسة جز العشب، وتعزز فشل عملية كاسر الأمواج في منع وصول المـقاومين الأبطال إلى أهدافهم، وتثبت بأن المقــاومة جدوى مستمرة.

المجد والخلود للشهداء الأبرار

عــاشت المقــاومة العربية الفلسطينية

عــاشت فلسطين حرة عربية