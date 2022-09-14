الرجل والحب.. قصة قصيرة

قيل فى الآثر : ” يظل الرجل الرجل حتى يقابل المرآة المرآة ويحبها .. “

ويحكى أن عنترة اصطدم يوما بحائط اليأس من وصل عبلة، فأخذ سيفه وفرسه وحزنه وأسرع فى الصحراء، لم يُعدّ النهارات التى ظهر فى نهايتها القمر، ولا الليالى التى غابت فى بدايتها الشمس.. لكنه فجأة استشعر الجوع والعطش لجسد عبلة وقلبها، فنزل عن فرسه وألقى بسيفه على الأرض وبكى كما لم يبكِ يوما رجل، أو كما لم يبكِ يوما فارس، حتى توقف مطر قلبه وجفت عيونه، فصحب حزنه وعاد إلى خيام القبيلة فارسا من جديد

لكن التاريخ يحفظ لنا – فى قلب الصحراء ورمالها- ذكرى ذاك اليوم البعيد.. عين ماء صافية رائقة كأنها عين من عيون الجنة، كلما نزل عليها مسافر – أو مر بالقرب منها – اشتاق وحن حتى يتشقق قلبه، ولو لم يكن محبا أو صاحب طريق.

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