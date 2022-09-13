تحديث مستمر.. الامن العام يعلن عن 5 وفيات و14 إصابة اليوم الثلاثاء إثر انهيار عمارة في منطقة اللويبدة وسط عمان/ فيديو
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جرينتش+2 10:54
ماذا لو لم يتم توقيع اتفاق أوسلو؟ وهل كان أمام المنظمة خيارات أفضل؟
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