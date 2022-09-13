الاستخبارات الأميركية تحذر إسرائيل: حزب الله يستعد لعمل عسكري اذا لم يتم ترسيم الحدود البحرية والغازية مع لبنان
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جرينتش+2 03:02
لجنة وزارية تتفقد جسر الملك حسين لتوفير أفضل الخدمات للمسافرين وإختصار الوقت وتخفيض الكلف المادية عليهم
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