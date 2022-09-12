البطرك الراعي" الرحيم" يهدد اللاجئين السوريين: إن لم تعودوا الى بلادكم فستتعرضون للحرب، فلا بقاء لكم على حساب لبنان
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فى عيد ميلاده.. هكذا أصبح كاظم الساهر “قيصر الأغنية العربية”
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