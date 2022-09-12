فى عيد ميلاده.. هكذا أصبح كاظم الساهر “قيصر الأغنية العربية”

احتفل القصير كاظم الساهر، اليوم الإثنين، بعيد ميلاده، فهو من مواليد 12 سبتمبر1957، حيث ولد بمدينة بغداد العاصمة العراقية، ويعد القيصر فتى أحلام معظم الفتيات فى مصر والعالم العربى، لتمتعه بأغانٍ غزلية كثيرة فى المرأة التي بعلقت بأغانيه العاطفية.

منحه الشاعر السورى نزار قبانى لقب “قيصر الأغنية العربية”، فقد غنى له عشرات القصائد، من بينها “الحب المستحيل، مدرسة الحب، أكرهها، ممنوعة أنتى، يوميات رجل مهزوم”.

منذ تقابل كاظم مغ نزار لأول مرة فى دمشق، وعرض كاظم عليه لحن قصيدته “اختارى”، توطدت علاقته مع نزار الذي سمح له ان يغنى ما يشاء من كلماته، وهو ما استمر أيضا بعد موت نزار، وكان لذلك تأثير كبير فى مسيرة كاظم الناحجة لصبح أحد نجوم الغناء فى الوطن العربى، ويفوز لقب مطرب المرأة من وراء كلمات شاعر المرأة الأول.

الكثيرون وصفوا القيصر بآسر قلوب النساء، وساحر المرأة، نظرا لشياكته وخسن مظهره، وتدليله المرأة ومغازلها بكلمات أغانيه التى يختارها بنفسه من قصائد نزار قبانى، فضلا عن محافظته على شبابه مهما ازداد عمره.