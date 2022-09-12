انخفاضات متوالية على درجات الحرارة اليوم الاثنين وغدا وبعده

يطرأ اليوم الاثنين، انخفاض قليل على درجات الحرارة، لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، انخفاض قليل آخر على الحرارة، مع بقاء الأجواء صيفية عادية في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ولاسيما في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتوالي درجات الحرارة الأربعاء، انخفاضها بشكل طفيف، لتسجل أقل من معدلاتها العامة بقليل، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح الباكر في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتبقى الأجواء الخميس، معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 – 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 – 17، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 16، وفي مرتفعات الشراة 30 – 14، وفي مناطق البادية 37 – 19، وفي مناطق السهول 32 – 18، وفي الأغوار الشمالية 37 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 26، وفي البحر الميت 37 – 25، وفي خليج العقبة 37 – 26 درجة مئوية.

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