البنك المركزي: لا تغيير على فئات النقد للإصدار التالي عن الحالي

أكد البنك المركزي الأردني، أن فئات النقد للإصدار الجديد (الخامس) هي نفس فئات الإصدار الحالي (خمسون دينارا، عشرون دينارا، عشرة دنانير، خمسة دنانير، ودينار)، وسيتم تداولها جنبا إلى جنب مع فئات الإصدار الحالي (الرابع).

وكان مجلس الوزراء قد أقر أمس، نظام إصدار أوراق النقد الأردني لسنة 2022.

وقال البنك المركزي إن الغاية من الإصدار الجديد هي مواكبة التطور التقني في مجال طباعة النقد عالميا، ومواكبة أحدث العلامات الأمنية في مجال طباعة أوراق النقد، بالإضافة إلى تحسين جودة أوراق النقد المتاحة للتداول وإطالة عمرها.

يشار إلى أن المكون الأساسي للأوراق النقدية في الإصدار الجديد سيكون مادة القطن كما هو الحال في الإصدار الحالي.

وسيكون النظام نافذا بعد توشحه بالإرادة الملكية السامية ونشره بالجريدة الرسمية.

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