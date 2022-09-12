البطرك الراعي” الرحيم” يهدد اللاجئين السوريين: إن لم تعودوا الى بلادكم فستتعرضون للحرب، فلا بقاء لكم على حساب لبنان

أثار البطريريك الماروني في لبنان بشارة بطرس الراعي، جدلا واسعا، بدعوته اللاجئين السوريين إلى العودة إلى بلادهم.

الراعي، وخلال مقابلة مع قناة “الجديد”، قال مخاطبا اللاجئين: “فرضت عليكم الحرب الأولى، ولكن إن لم تعودوا إلى منازلكم فأنتم تفرضون على أنفسكم الحرب الثانية، ولا يمكنكم البقاء على حساب لبنان”.

ودعا الراعي الدولة اللبنانية إلى ضرورة فتح قنوات تواصل مع النظام السوري من أجل إعادة اللاجئين.

وقال: “فلتتفاوضوا مع السوريين لعودة النازحين، ولتسألوا الرئيس السوري بشار الأسد، عن ما إذا كان يريد عودتهم قبل التنبؤ بموقفه، وإن كان هناك جزء لا يريد عودتهم، فليعد الباقي من غيرهم”.

وأقر بشارة الراعي بأنه حاول إقناع بابا الفاتيكان بضرورة إخراج السوريين من لبنان، قائلا: “البابا كان يريد أن يبقى السوريون في لبنان، لكنني قدمت له تقريرا مفصلا اقتصاديا وإجتماعيا عن تأثيرهم على لبنان وتغيير معالمه”.

وأضاف غاضبا: “بكرا شي واحد يطلعلنا بمرسوم تجنيس”.

وقد أثارت تصريحات بشارة الراعي سخطا واسعا ضده، إذ اتهمه مغردون بالعنصرية، وبعدم احترام مكانته الدينية.

وقال ناشطون إن الراعي يتحدث بـ”فاشية” عن اللاجئين السوريين، ولا يضع أي اعتبار إنساني في تناول ملفهم.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان نحو 1.5 مليون نسمة، يعاني جلهم من أوضاع معيشية سيئة.

هذا تهديد بحرب اهلية ثانية و بوسطة عين الرمانة بنسخة جديدة. و بدل الفلسطنيين السوريين.

بشارة الراعي يريد اشعال حرب اهلية لأنه يحن الى عام 75 و يعشق الدماء و الحروب المدمرة https://t.co/i8D2muc1iJ — Waleed (@Waleed1559) September 12, 2022