لحرمان حزب الله من إنتزاع الغاز بالقوة.. بايدن يتدخل شخصياً لإنجاح مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
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وزارة الصحة: 3389 إصابة بكورونا خلال أسبوع دون وفيات
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