بيان للرأي العام حول تغول السلطة التنفيذية على الحريات العامة

وصل “المجد”، اليوم الاحد، بيان، موجه للرأي العام الاردني، ويحمل تواقيع جمع من الشخصيات الوطنية دعت الى وقف التغول على الحياة العامة، ووقف مصادرة الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، ووقف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسين ومعتقلي الرأي والحراكيين، ووقف العمل بقانون الجرائم الالكترونية العرفي، ووقف ممارسة الحكام الاداريين والتي أصبحت فوق قرارات القضاء، ووقف تحويل النشطاء السياسين والحزبيين والحراكيين الى محكمة أمن الدولة غير الدستورية، ووقف العمل بقانون الدفاع الذي استنفذ الحاجة له وتم توظيفه من الحكومة للتضييق على الحريات.

وقد دعت ايضا، في بيانها المفتوح امام الراغبين في التوقيع عليه، الى رحيل القواعد الأمريكية عن الأراضي الإردنية، وإلغاء الاتفاقية الأشد وطأة من المعاهدة البريطانية التي ثار عليها الشعب الأردني في القرن الماضي، ووقف كل أشكال التعامل مع العدو الصهيوني وإلغاء كل الاتفاقيات الموقعة معه.

كما ناشدت كافة مؤسسات المجتمع من أحزاب ونقابات وهيئات ومؤسسات وشخصيات وطنية، رفع الصوت عالياً لوقف هذه النهج العرفي وهذه السياسات، لأن الصمت على ما يجري يشكل خسارة حقيقية للوطن والشعب، ومنح فرصة للسلطة الحاكمة لمزيد من التغول على الوطن والحياة العامة، ونتوجه بالنداء للقوى الوطنية بمختلف مواقعها للبحث عن صيغة لتوحيد جهودها للوقوف أمام هذا التغول، والدفاع عن المصالح الوطنية التي يتم التفريط بها.

وقد حمل البيان التوقيعات التالية..

1_ د.سعيد ذياب

2_ د.أحمد العرموطي

3_ أ.فهمي الكتوت

4_ أ.محمد البشير

5_د.موفق محادين

6_ م.باسل الرواشدة

7_ المحامي محمد الدهيمات

8_ أ.عبد المجيد دنديس

9_ أ.عماد المالحي

10_ م. ذيب عويس

11_ د.إبراهيم حجازين

12_ أ.منور سميرات

13_ م.عزام الصمادي

14_ أ.عبد الكريم ابو زنيمة

15_ أ.عادل البري اليازجين

16- أ. محمد عرابه 16

17_ د.عرفات الاشهب

18_ أ.مازن هلسه

19_ أ.علي الزيود

20_ أ.بسام الكاشف

21_أ.شوكت السعدون

22_ د.عصام الخواجا

23_ م.عمار هلسا

24_ د.فؤاد حبش

25_ أ.بشار عساف

26_ أ.محمد العبسي

27_ م.عبد العزيز الهنداوي

28_ د.موسى العزب

29_ أ.خليل عليان

30_ أ.هشام علقم

31_ أ.كامل الكيلاني

32_ أ.إبراهيم العبسي

33_ أ.أحمد مراغة

34_ أ.جميل الخطيب

35_ م.عبد العزيز خضر

36_ أ.فايز الشريف

37_ أ. أحمد ابوسليم

38_ السيدة نهى فاعوري

39_ د.أحمد فاخر

40_ م.رامي سحويل

41_ د.معن مقابلة

42_ د.عبد النور الهزايمة

43_ أ.عصام علي الإبراهيم

44_ د.مالك البدور

45_ السيدة نور تركماني

46_ أ. فارس الأسعد الرواشدة

47_ أ.صابر الرفاعي

48_ أ.سعود لهد العثمان

49.الإعلامي بلال النعيمي

50_ الصحفي جمال العلوي

51_ د.أحمد القادري

52_ أ.نواف الزرو

53_ أ.حازم العلي

54_ أ.نزار الصغير

55_ أ.باسل الداوود

56_ المحامية فاطمة قصاد

57_ السيدة رجاء الدرباشي

58_ أ.عبد الكريم قنو

59_ م.يوسف قويدر

60_ أ.سفيان خريسات

61_ أ.محمودعبدالله عواد

62_ أ.حسن عويسات

63_ أ.علاء مقدادي

64_ أ.عاصف نصيرات

65_ أ.سلمان الخطيب

66_ المحامي فتحي أحمد درادكه

67_ أ.خالد عيسى يوانسه

68_ أ.سمير ابو طربوش

69_ م. سعد العلاوين

70_ أ.صلاح أبو لاوي

71_أ.خليل قطيط

72_ المحامي حلمي الدرباشي

73_ أ.عقل ياغي

74_ أ.خليل غيث

75_ أ.عيسى قطيط

76_ أ.نايف هديب

77_أ.جواد دويدار

78_ أ.جهاد عايش

79_ أ.سعود قبيلات

80_ أ.شادي قبيلات

81_ أ.أحمد المغربي

82_ د.عمر العسوفي

83_ أ.حسني الصعوب

84_ السيدة سماح مسنات

85_ م.محمد عبد الحميد المعايطة

86_ د.حكمت القطاونة

87_ م.وسام المجالي

88_ م.يحيى الجراجرة

89_ أ. نصار الصرايرة

90_ أ.عبد الإله عيد المجالي

91_ أ.علي الطروانة الفقراني

92_ د.إبراهيم العضايلة

93_ م.صهيب الصرايرة

94_ السيدة رانيا لصوي

95_ م.محمود سلامة

96_ م.لؤي الرمحي

97_ د.هادي الخيطان

98_ د.نهاية برقاوي

99_ م.ذياب عامر

100_ أ.رضا استيتيه