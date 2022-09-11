انخفاض تدريجي واجواء حارة نسبيا باغلب المناطق اليوم الاحد

تسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، حيث تسود أجواء حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتسود أجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية، بينما تبقى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتوالي درجات الحرارة الثلاثاء، انخفاضها لتصبح حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية عادية في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

كما يطرأ الأربعاء، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة وهناك فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح الباكر في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 – 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 – 17، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 17، وفي مرتفعات الشراة 30 – 15، وفي مناطق البادية 38 – 20، وفي مناطق السهول 34 – 19، وفي الأغوار الشمالية 38 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 27، وفي البحر الميت 38 – 25، وفي خليج العقبة 38 – 26 درجة مئوية.

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