استمرار تقاسم صدارة دوري المحترفين بين الوحدات والفيصلي

اختتمت، مساء أمس السبت، منافسات الأسبوع الـ17 من الدوري الأردني للمحترفين لكرة القدم 2022، وتقاسم الفيصلي والوحدات صدارة ترتيب الفرق برصيد 40 نقطة.

وحقق الفيصلي فوزا كبيرا على السلط بخمسة أهداف دون رد، فيما تفوق الوحدات على معان بهدف وحيد.

وشهدت الجولة فض شراكة المركز الأخير بين الجزيرة والصريح، بعد تغلب الجزيرة على مضيفه الصريح بهدف دون رد، ليحافظ الجزيرة على حظوظه بالبقاء بدوري المحترفين في المركز العاشر بـ 14 نقطة.

واستمر الحسين اربد في المركز الثالث بـ 38 نقطة، بعد تغلبه على الرمثا بهدف دون رد، فيما تجمد رصيد الرمثا عند 21 نقطة في المركز السادس.

وحسم التعادل دون أهداف مواجهة سحاب مع مغير السرحان، في حين تغلب شباب الأردن على شباب العقبة بهدفين دون رد.

وجاء في المركز السابع سحاب بـ21، ومغير السرحان ثامنا ب17 فيما السلط بذات عدد النقاط تاسعا.

كما شهدت الجولة استقالة مدير الجهاز الفني لنادي السلط على خلفية ما وصفه بالمشاكل الفنية و الإدارية والمالية في أروقة النادي.

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