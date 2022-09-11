ارشيدات رئيسا فخريا ومراد أمينا عاما لحزب التيار الوطني

عقد حزب التيار الوطني امس السبت، مؤتمره السنوي العام حيث جرى عرض ومناقشة التقريرين الإداري والمالي وتمت الموافقة عليهما.

وقد انتخب الدكتور صالح ارشيدات رئيسا فخريا للحزب، والدكتور حمدي مراد أمينا عاما، والدكتور فايز السعودي نائبا للأمين العام.

كما انتخب أعضاء المجلس المركزي للحزب والذين يمثلون كافة المحافظات في المملكة، حيث أُنتخب الدكتور محمد الخضير مساعدا للأمين العام لمحافظات الوسط، ورائد حداد مساعدا للأمين العام لمحافظات الشمال، ومحمد البطوش مساعدا للأمين العام لمحافظات الجنوب، والدكتورة سهام الخفش مساعدة للأمين العام لشؤون المرأة، والدكتور سعد البشير مديرا ومستشارا قانونيا للحزب

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