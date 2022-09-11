إرادتان ملكيتان بتعيين اللواء عبيدالله المعايطة مديراً للأمن العام، وقبول استقالة الفريق حسين الحواتمة إعتباراً من اليوم
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جرينتش+2 03:54
إرادتان ملكيتان بتعيين اللواء عبيدالله المعايطة مديراً للأمن العام، وقبول استقالة الفريق حسين الحواتمة إعتباراً من اليوم
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