بمناسبة رحيلها.. هكذا هدد جمال عبد الناصر بشتم الملكة إليزابيث مثلما يشتمه الإعلام البريطاني/ فيديو

تزامنا مع رحيل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، تداول مغردون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو سابقا للزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر، قال فيه إن الصحف المصرية قادرة على شتم ملكة بريطانيا، مثلما يشتمه الإعلام البريطاني.

وهاجم عبد الناصر بريطانيا، ومشاركتها في العدوان الثلاثي على مصر في 1956، وقال في المقطع إن الشعب البورسعيدي لقن الإنكليز درسا حين دافعوا عن أرضهم، وكتبوا على الجدران في المدينة عبارات ساخرة من الإمبريالية البريطانية، مثل “your king is a woman” (ملككم امرأة!)، في إشارة إلى الملكة إليزابيث الثانية.