الوحدات يطلب حكاماً من الخارج لمباراتي الحسين والفيصلي

طلب نادي الوحدات من اتحاد كرة القدم، الاستعانة بحكام من الخارج، في مباراتي الفريق المقبلتين أمام فريقي الحسين إربد والفيصلي، في إطار منافسات دوري المحترفين.
وخاطب الوحدات الاتحاد رسميا، لطلب حكام أجانب لهاتين المباراتين المهمتين في تحديد هوية الفريق الفائز بلقب الدوري، علما أن الأندية الثلاثة تتنافس على لقب الدوري.
وقد سبق للوحدات أن طلب حكاما أجانب في مباراة سابقة أمام الفيصلي.
في ذكرى إنطلاقتها السبعين.. ثورة ٢٣ يوليو لا تزال مصدر إلهام ومحل إحترام كل أحرار العرب
على بوابات الترقب والانتظار، تسبقنا آيات اللهفة واسراب الحنين وباقات الورود وترانيم الأعياد،... إقرأ المقال