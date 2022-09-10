الجيش المغربي يشارك في مؤتمر عسكري بإسرائيل.. بينما يحرق المتظاهرون في الرباط علمها إستنكاراً لفضائح سفيرها
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جرينتش+2 12:45
الضفةُ الغربيةُ تشبُ عن الطوقِ وتنتفضُ
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