اجواء حارة نسبياً اليوم السبت، وانخفاض تدريجي غدًا وبعده

تنخفض درجات الحرارة قليلاً، اليوم السبت، وتسود أجواء حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، انخفاض طفيف على الحرارة مع استمرار الأجواء حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة انخفاضها بشكل طفيف، يوم الاثنين، حيث تسود أجواء صيفية عادية في أغلب مناطق المملكة، بينما تبقى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتكون الأجواء الثلاثاء صيفية عادية في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 35 – 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33 – 18، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 18، وفي مرتفعات الشراة 30 – 16، وفي مناطق البادية 39 – 21، وفي مناطق السهول 35 – 20، وفي الأغوار الشمالية 38 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 28، وفي البحر الميت 39 – 27، وفي خليج العقبة 39 – 27 درجة مئوية.