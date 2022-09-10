فظاعة.. محكمة سعودية تغلظ عقوبة الداعية "ناصر العمر" من 10 إلى 30 عاماً، والداعية "عصام العويد" من 4 إلى 27 عاماً
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جرينتش+2 06:37
أمريكا تعلن إنزعاجها من تطور أداء قطاع النفط الروسي وتحقيقه أرباحا زادت 60 بالمئة، بعد فرض العقوبات الغربية
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