أمريكا تعلن إنزعاجها من تطور أداء قطاع النفط الروسي وتحقيقه أرباحا زادت 60 بالمئة، بعد فرض العقوبات الغربية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن أداء قطاع النفط الروسي الآن أفضل مما كان عليه قبل العملية العسكرية في أوكرانيا والعقوبات الغربية ضد موسكو، وهذا “أمر غير مقبول لواشنطن وحلفائها”.

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أديمو، إنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فرضت واشنطن وحلفاؤها عقوبات على روسيا، سعت من خلالها لتحقيق هدفين رئيسيين هما: “حرمان موسكو من الموارد اللازمة لتمويل العملية العسكرية، وتقويض قدرة روسيا على شن الحروب في المستقبل”.

وأضاف أن روسيا استطاعت هذا الصيف تصدير المحروقات بأسعار أعلى بنسبة 60٪ عن العام الماضي، وهذا ما عوض انخفاض صادرات الأخرى وزاد عن ذلك.

وختم بالقول: “هذا الوضع غير مقبول لنا ولحلفائنا وشعب أوكرانيا”.

وعلى صعيد متصل، أكد النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن معظم الدول غير مستعدة لدعم مبادرات الغرب ضد روسيا في الأمم المتحدة، وأن تحالف واشنطن ضد روسيا آخذ في الانهيار.

وقال بوليانسكي: “الولايات المتحدة قلقة الآن من حقيقة أن التحالف ضد روسيا، والذي حشدته في بداية العام بدأ ينهار، والعديد من البلدان ليست مستعدة لدعم المبادرات المناهضة لروسيا، فهي تدرك أن الأزمة الأوكرانية أكثر تعقيدا بكثير من الطريقة التي يحاول شركاؤنا الغربيون حلها بها”.