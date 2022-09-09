لأنها وكر فساد وتحرش جنسي.. النقابات والجمعيات والهيئات الشعبية المغربية تطالب بإغلاق سفارة الصهاينة في الرباط
أهم العناوين
جرينتش+2 09:37
لأنها وكر فساد وتحرش جنسي.. النقابات والجمعيات والهيئات الشعبية المغربية تطالب بإغلاق سفارة الصهاينة في الرباط
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني