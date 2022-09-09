لأنها وكر فساد وتحرش جنسي.. النقابات والجمعيات والهيئات الشعبية المغربية تطالب بإغلاق سفارة الصهاينة في الرباط

طالبت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين (غير حكومية)، امس الخميس، بـ “إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، ووقف التطبيع مع إسرائيل”، إثر اتهامات “تحرش جنسي وفساد” داخل المكتب.

جاء ذلك في بيان للمجموعة التي تضم عددًا من الهيئات والنقابات والجمعيات غير الحكومية الداعمة للقضية الفلسطينية.

وأدانت المجموعة في البيان ما وصفته بـ “صمت المسؤولين المغاربة” إزاء ما حدث.

وأعلنت عزمها تنظيم وقفة في العاصمة المغربية الرباط اليوم الجمعة، احتجاجًا على “شبهات تحرش جنسي وفساد” وقعت في المكتب.

وقالت المجموعة إن الوقفة تأتي “على إثر الفضيحة المدوية التي يستهدف بها صهاينة مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط كرامة وسيادة وشرف المغرب والمغاربة عبر التحرش والاستغلال الجنسي لمواطنات مغربيات (موظفات محليات)” وفق ما أورد البيان.

وفي وقتٍ سابق من امس الخميس، نفى متحدث الحكومة المغربية “مصطفى بايتاس”، أن تكون الحكومة قد ناقشت الشبهات المذكورة.

والإثنين الماضي، كشفت قناة “كان” العبرية الرسمية، أن الخارجية الإسرائيلية فتحت تحقيقًا في “شبهات خطيرة” وقعت بممثلية تل أبيب لدى المغرب، شملت مزاعم استغلال نساء من قبل مسؤول كبير وتحرش جنسي وارتكاب جرائم أخلاقية وصراعات حادّة بين دبلوماسيين.

وبيّنت القناة أنه “إذا ثبتت صحة هذه المزاعم، فقد يكون هذا حادثًا دبلوماسيًا خطيرًا في العلاقات الحساسة بين إسرائيل والمغرب”، فيما لم يصدر آنذاك تعقيب من السلطات المغربية بهذا الخصوص.

والثلاثاء، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية رئيس مكتب الاتصال في المغرب “ديفيد غوفرين”، بسبب شبهات “تحرش جنسي وفساد”، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.