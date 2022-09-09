عودة الاردنيين الذين تم ضبطهم لمخالفتهم القوانين الكينية

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أنها تتابع موضوع الأشخاص الذين تم ضبطهم لمخالفتهم القوانين والأنظمة الكينية وشروط تأشيرة الدخول السياحية منذ يوم الجمعة الماضي .

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير هيثم أبو الفول، إن سلطات الهجرة الكينية في مدينة مومباسا تواصلت مع السفارة الأردنية في نيروبي يوم الجمعة الماضي حول ضبط عدد من الأشخاص الذين قالوا إنهم يبيعون أشياء بسيطة وتحقق معهم السلطات هناك بتهمة التسول.

وأضاف، أن السفارة الأردنية في نيروبي تواصلت على الفور مع السلطات الكينية المختصة للوقوف على التفاصيل وحقيقة الموضوع ونتائج التحقيقات، وزودت مركز العمليات في الوزارة يوميا بنتائج متابعاتها واتصالاتها لعودتهم إلى الأردن.

وذكر أبو الفول، أن السفارة في نيروبي تابعت مغادرتهم مدينة مومباسا يوم أمس الخميس باتجاه العاصمة الكينية نيروبي التي تبعد نحو 500 كم عن مومباسا، وتواجد السفير في نيروبي في المطار لمتابعة إجراءات السفر وعودتهم إلى المملكة.

وأضاف، أنهم غادروا نيروبي فجر اليوم الجمعة باتجاه عمان عبر مطار القاهرة ترانزيت، ومن المتوقع وصولهم مساء اليوم إلى عمان، فيما تبقى شخص واحد فقط في نيروبي وتجري السفارة ترتيبات لعودته يوم غد. كما تتابع السفارة الأردنية في القاهرة إجراءات استكمال رحلة سفرهم للعودة للأردن خلال تواجدهم في منطقة الترانزيت.

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