قال: "يمكن أن نأتي بغتة ذات ليلة".. مجنون الحرب اردوغان يُهدد بغزو اليونان "ومخاطبة حكامها باللغة التي يفهمونها"
أهم العناوين
جرينتش+2 06:22
جنرال إسرائيلي: حزب الله يمكنه إن يطلق علينا 4000 صاروخ يومياً
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني