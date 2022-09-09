قال: "يمكن أن نأتي بغتة ذات ليلة".. مجنون الحرب اردوغان يُهدد بغزو اليونان "ومخاطبة حكامها باللغة التي يفهمونها"
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الذكرى السنوية لاغلاق السفارة (الاسرائيلية) في القاهرة
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