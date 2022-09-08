محكمة أمن الدَّولة: الحبس 8 سنوات لمروّج مخدرات

وضعت محكمة أمن الدَّولة أحد مروجي المواد المخدرة في منطقة عوجان بمحافظة الزَّرقاء بالأشغال المؤقتة لمدة ثماني سنوات، وتغريمه 5 آلاف دينار مع الرسوم.

وأصدرت المحكمة قرارها اليوم الخميس خلال جلسة علنية، برئاسة المقدَّم القاضي العسكري عامر الهلسة، وعضوية القاضيين المقدَّم الدكتور أيمن العموش والرَّائد ثامر القطيفان،.

وبين قرار المحكمة أنَّ المُدان من مروجي المواد المخدرة على المتعاطين في منطقة عوجان وتمَّ تكليف أحد أفراد إدارة مكافحة المخدرات لتمثيل دور المشتري من المُدان من أمام منزله في ذات المنطقة في الوقت الذي كان يتواجد في فريق من مكافحة المخدرات يراقب المُدان أثناء قيامه بعمليات ترويج المواد المخدرة.

وأضافت، إنَّ المُدان وعند قيامه بتسليم المواد المخدرة لأحد أفراد مكافحة المخدرات اكتشف الأمر وبدأ بإطلاق العيارات النارية باتجاههم إلا أنهم تمكنوا من السيطرة عليه وضبطه.

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