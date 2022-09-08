استشهاد شاب هاجم جندياً قرب رام الله فجر اليوم الخميس، واطلاق نار على قوات العدو لدى مداهمة نابلس وجنين/ فيديو
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جرينتش+2 09:27
قناة عبرية رسمية: سيدة مغربية تشكو لوزارة الخارجية الاسرائيلية منذ سنة من “الهوس الجنسي” لسفيرها بالرباط
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