الضفة تقاتل.. العدو يعتقل مساء اليوم الخميس شابًا مسلحاً من نابلس وهو في يافا متوجهاً لتنفيذ عملية بتل أبيب/ فيديو
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جرينتش+2 08:11
سجن أب سنة لانه اجبر طفله على العمل في شوارع العقبة
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