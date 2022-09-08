الضفة تقاتل.. العدو يعتقل مساء اليوم الخميس شابًا مسلحاً من نابلس وهو في يافا متوجهاً لتنفيذ عملية بتل أبيب/ فيديو

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، شابًا فلسطينيًا بزعم محاولته تنفيذ هجوم إطلاق نار في تل أبيب.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن المعتقل هو محمد الميناوي (20 عامًا)، من سكان نابلس، وكان قد اعتقل في أيار الماضي بالقدس للعثور على سكين بحوزته، وسُجن لمدة 4 أشهر .

وأشار الموقع إلى أن عناصر من قوة اليسام التابعة للشرطة الإسرائيلية كانوا في دورية روتينية عند دوار الساعة في يافا حين لفت انتباههم تحركات مشبوهة للمعتقل، وطلبوا منه التوقف ثم تم اعتقاله.

ووفقًا للموقع، فإنه قد عثر بحوزة الشاب المعتقل على سلاح من نوع كارلو وقنابل أنبوبية، وقد تم نقله للتحقيق معه من قبل جهاز الشاباك، حيث اعترف في بداية التحقيقات أنه كان يخطط لهجوم كبير في تل أبيب. وان دافعه لتنفيذ العملية، هو الانتقام في أعقاب استشهاد أحد أقاربه برصاص جيش الاحتلال.

#شاهد| الاعلام العبري: "لحظة اعتقال الاحتلال لشاب من نابلس وعُثر بحوزته على سلاح كلاشنكوف وقنابل متفجرة في يافا". pic.twitter.com/MVmHYwTNYy — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 8, 2022