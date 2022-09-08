بإعترافها.. جمال ميرفت أمين كان جواز عبورها الى عالم السينما

واجهت الفنانة الكبيرة ميرفت أمين موجة من التنمر بعد تداول صورتها وهي بمجلس عزاء المخرج الراحل علي عبد الخالق، وقد ظهرت على وجهها علامات تقدم العمر.

وجاءت هذه الموجة، على الرغم أن ميرفت أمين دخلت مجال الفن وهي لاتزال تلميذة، بسبب جمالها اللافت، إذ احتلت قلوب الناس منذ أول ظهور لها على الشاشة الكبيرة مع الفنان أحمد مظهر في فيلم “نفوس حائرة”،

وقد اعترفت الفنانة ميرفت أمين، في حوار صحفي اجرته سنة 2001، بان جمالها وليس اداءها هو ما لفت انظار الجمهور في اول اطلالة سينمائية، فقالت:

لم أكن أحلم بالتمثيل أو أفكر به ولم يكن لدي ميول فنية، أو أية تجارب تمثيلية أثناء الدراسة، عملي بالفن جاء بالصدفة عندما شاهدني الفنان أحمد مظهر في أحد الأستديوهات وأنا أشاهد تصوير فيلم سينمائي، ويبدو أن شكلي أعجبه، وكان يحضر لفيلم “نفوس حائرة” وكان من إنتاجه، فاتصل بأسرتي وعرض عليهم مشاركتي بالفيلم، واجتمع مجلس العائلة وبعد مشاورات خرجوا بقرار أن يتركوني أجرب حظي، وكانوا يعتقدون أني لن أنجح، لأنه لم يسبق لي أن مثلت في يوم من الأيام، ولكني نجحت وسرت في الطريق الفن الذي لم أخطط له في يوم من الأيام.

واستكملت ميرفت أمين الحوار قائلة: شكلي كان مروري لقلوب الناس وعندما عرض فيلم “نفوس حائرة” لم تكن لي بصمة واضحة، بل خرج الناس بعد مشاهدته قائلين أن الوجه الجديد ميرفت أمين “ شكلها حلو، ولطيفة”، ولم يستوقفهم أدائي الذي كان عاديا جدا في أول تجاربي السينمائية.