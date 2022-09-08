استشهاد الفتى هيثم مبارك بعدما هاجم جندياً قرب رام الله.. ومواجهات مسلحة مع قوات العدو في نابلس وجنين/ فيديو
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جرينتش+2 03:14
القوات المسلحة: مقتل مهرب على الحدود الشرقية وفرار آخرين
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