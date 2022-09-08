اعتقال تاجر مخدرات وضبط 600 ألف حبة مخدرة وسلاحان ناريان

صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وبإسناد من وحدات وتشكيلات الأمن العام واصلوا عملياتهم النوعية وحربهم على المخدرات.

وبيَّن أنهم داهموا، صباح اليوم الخميس، أحد تجار المخدرات في البادية الجنوبية في عملية نوعية جديدة، إذ أُلقي القبض عليه وبحوزته كميات كبيرة من الحبوب المخدرة وسلاحان أوتوماتيكيان.

وأوضح أن فريقا تحقيقيا من الإدارة تابع معلومات عن حيازة أحد تجار المخدرات لكميات كبيرة من الحبوب المخدرة وتخزينها داخل منزله.

وأكّد أنه وفي صباح هذا اليوم وبعد اكتمال كافة المعلومات الاستخبارية داهمت قوة أمنية خاصة المكان وألقت القبض على تاجر المخدرات، وبتفتيش المنزل عُثر بداخله على 600 ألف حبة مخدرة، إضافة إلى سلاحين ناريين أوتوماتيكيين وبوشر التحقيق معه.