طقس معتدل اليوم الاربعاء، وارتفاع الحرارة تدريجياً غداً وبعده

يتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم الأربعاء، اقل بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة في المناطق الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويوم الجمعة يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتسود أجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء يوم السبت، حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 – 18 درجة مئوية، غرب عمان 28 – 16، المرتفعات الشمالية 27 – 14، مرتفعات الشراه 26 – 15، مناطق البادية 35 – 20، مناطق السهول 30 – 18، الأغوار الشمالية 37 – 24، الأغوار الجنوبية 39 – 26، البحر الميت 38 – 25، وفي خليج العقبة 38 – 26 درجة مئوية.

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