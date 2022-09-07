توجيه تهمة القتل العمد لشاب خنق سيدة واحرق منزلها بعمان

وجه مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي عبد الحكيم العواودة، تهمة القتل العمد لشاب ثلاثيني قتل سيدة خنقا بسلك في منزلها الكائن في حي نزال بالعاصمة عمان، وأشعل النار فيه بعدها لإخفاء آثار جريمته.

وقرر القاضي العواودة توقيف القاتل 15 يوما، قابلة للتجديد في مركز الاصلاح والتأهيل على ذمة القضية.

وقال مصدر مقرب من التحقيق لقناة “رؤيا” إن القاتل يسكن إلى جوار المغدورة وحضر إلى منزلها، وبعدها وقع خلاف شخصي بينهما، الأمر الذي دفعه إلى لف سلك حول عنقها، وبعد تأكده من وفاتها أشعل النار في المنزل وفر هاربا.

وأضاف المصدر أن التحقيق في الحادثة ما زال جاريا.

ومن جانبه، قال مدير المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور رائد المومني، إن الجثة شُرحت من قبل لجنة من اختصاصي الطب الشرعي، وتبين أن سبب الوفاة “الخنق”.

وأشار إلى أن هناك أثارا لرباط حول العنق على الجثة، وقد وصلت الجثة بحالة تفحم.

وكان الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام قد أعلن اكتشاف الجريمة في وقت سابق امس الثلاثاء، بعد ورود بلاغ يفيد بوجود حريق في أحد المنازل في وسط العاصمة.

وأشار إلى أنه وبعد التعامل مع الحريق عُثر على جثة سيدة بحالة تفحم لتنقل بعدها للطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.