هيئة الإعلام تحجب مواقع إلكترونية تروج لمنتجات دوائية مخالفة

حجبت هيئة الإعلام عددا من المواقع الإلكترونية تقوم بالترويج والتسوق لمنتجات دوائية وبيعها دون الحصول على التراخيص اللازمة.

كما وجهت الهيئة كتابا لوحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام بالصفحات الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي لاتخاذ الإجراء اللازم بحقها.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن هذا الإجراء جاء تحقيقا لمبدأ التعاون المشترك مع نقابة الصيادلة الأردنية، وبناءً على الشكوى المقدمة من النقابة حول تلك المواقع، وحرصاً على صحة وسلامة المواطنين من شراء أدوية قد تكون مزورة أو مجهولة المصدر.

ودعت الهيئة المواطنين إلى عدم الشراء من تلك المواقع، وخاصة المنتجات الدوائية

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