كاظم الساهر ينشر صوراً له مع حفيدتيه على المسرح في امريكا

كشف قيصر الغناء، المطرب العراقي المبدع، كاظم الساهر، عن مفاجأة لجمهوره حول حفلته الأخيرة التي أحياها في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

فقد نشر كاظم الساهر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صوراً له بصحبة حفيدتيه لأول مرة وهما معه على المسرح.

وعلق الساهر على الصور كاتباً: «حفل كاظم الساهر في كاليفورنيا – أمريكا».

كما أستعرض الساهر، في الصور عدد جمهوره الكبير في الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن كاظم الساهر قد أحيا حفلتين في مصر مؤخرا، بعد غياب استمر 13 عاما عن إحياء الحفلات في مصر، وقد عُرض له مؤخرا حلقة في برنامج “معكم منى الشاذلي” حيث كانت مليئة بالتصريحات المثيرة والمؤثرة.

كما أحيا القيصر عدة حفلاتٍ في الدول العربية، آخرها في عمَّان الأردنية، وبيروت اللبنانية، ومدينة إسطنبول التركية، وأمريكا وأستراليا، إضافةً إلى مهرجان “الغناء بالفصحى” الذي أقيم في السعودية.