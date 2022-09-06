وزير النقل الفلسطيني يعلن ان السلطات الأردنية قد باشرت العمل على تسهيل اجراءات التنقل عبر جسر الملك حسين
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كاظم الساهر ينشر صوراً له مع حفيدتيه على المسرح في امريكا
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