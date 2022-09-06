انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء وغدًا

يطرأ اليوم الثلاثاء، انخفاض ملموس على الحرارة لتعود حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء صيفية عادية في أغلب مناطق المملكة وحارة نسبيا إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الأربعاء أثناء النهار، صيفية عادية في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، بينما تكون أثناء الليل رطبة ولطيفة الحرارة في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما يطرأ الجمعة، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتسود أجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 – 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 – 16، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 15، وفي مرتفعات الشراة 28 – 14، وفي مناطق البادية 37 – 19، وفي مناطق السهول 30 – 18، وفي الأغوار الشمالية 36 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 27، وفي البحر الميت 37 – 26، وفي خليج العقبة 38 – 27 درجة مئوية.

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