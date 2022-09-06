“الجزيرة” تستنكر تنصل جيش العدو من مسؤوليته عن اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة

الدوحة – إستنكرت شبكة الجزيرة تنصل جيش الاحتلال الإسرائيلي من مسؤوليته عن اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة

وقالت، في بيان ارسلت نسخة منه الى “المجد”: بعد إنكار استمر لأكثر من 100 يوم، خرج جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم ليعلن نتيجة تحقيقه في مقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة، قائلاً إن من “المحتمل جدا” أن جنديا إسرائيلياً قتلها “بطريق الخطأ”، وواصفا الجريمة بأنها “حادثة مؤسفة”.

وإذ تدين شبكة الجزيرة الإعلامية نتائج هذا التحقيق، فانها تؤكد أن الاعتراف الضمني المتردد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي يراد به التنصل من المسؤولية الجنائية التي يتحملها عن قتل شيرين أبو عاقلة، والتي أثبتتها تحقيقات دولية ومهنية عدة.

وتستنكر الجزيرة عدم اعتراف جيش الاحتلال الإسرائيلي الصريح بجريمته، ومحاولته التملص من ملاحقة الجناة، وتطالب الشبكة بأن تتولى جهة دولية مستقلة التحقيق في جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة، لإقرار العدالة لشيرين وعائلتها وزملائها الصحافيين في أنحاء العالم.

وتجدد الجزيرة دعمها ومساندتها لعائلة شيرين وزملائها، وتطالب المؤسسات الإعلامية والهيئات المدافعة عن حرية الصحافة بمواصلة العمل على كل المسارات المتاحة حتى ينال المسؤولون عن هذه الجريمة جزاءهم القانوني.