وزير النقل الفلسطيني يعلن ان السلطات الأردنية قد باشرت العمل على تسهيل اجراءات التنقل عبر جسر الملك حسين
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جرينتش+2 06:05
“الجزيرة” تستنكر تنصل جيش العدو من مسؤوليته عن اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة
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