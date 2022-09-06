اعتقال أحد أخطر المطلوبين المسلحين بقضايا المخدرات في البادية الجنوبية

واصلت مديرية الأمن العام عملياتها النوعية، وضرباتها الموجعة لأوكار المخدرات، وتمكنت من ضبط كميات كبيرة من المخدرات حاول تجار ومروجون الفرار بها من منطقة الرويشد، وإخفائها في إحدى مناطق البادية الشمالية .

وبيّن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان اليوم الثلاثاء،، أنه واستكمال للحملات الأمنية المستمرة في منطقة الرويشد على تجار ومهربي المواد المخدرة، فقد وردت معلومات استخبارية بقيام مجموعة من التجار والمهربين بإخفاء كميات ضخمة من تلك المواد لدى احد الأشخاص في منطقة صحراوية وعرة في البادية الشمالية .

وأوضح، أنه وبعد جمع المعلومات كافة عن الشخص والمنطقة جرت مداهمة مكان وجوده بإسناد من قوة أمنية خاصة، إذ القي القبض عليه وبتمشيط المنطقة ضبط بحوزته 1600 كف من مادة الحشيش المخدرة وما يقارب المليون حبة مخدرة، والعمل جارٍ لضبط باقي المتورطين في القضية .

وفي عملية نوعية ثانية، قال الناطق الإعلامي إن قوة أمنية ومن خلال كمين محكم تمكنت من إلقاء القبض على أحد أخطر المطلوبين المسلحين بقضايا الاتجار وترويج المخدرات في البادية الجنوبية.

وأشار إلى أن فريق تحقيق من إدارة مكافحة المخدرات تولى جمع المعلومات عن ذلك الشخص الخطر وحددت مكان وموعد نقله لكمية من المواد المخدرة لمحافظة الكرك، إذ جرى هناك وضع الكمائن اللازمة ومداهمته والقاء القبض عليه بعد أن حاول استخدام سلاح ناري كان بحوزته، وضُبطت داخل مركبته 7 كفوف من مادة الحشيش المخدرة و 4 آلاف حبة مخدرة إضافة إلى السلاح الناري الذي كان بحوزته.

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